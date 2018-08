Winterlingen Stimmung braucht keinen Alkohol

Auf Alkohol sind die jungen Leute dafür nicht angewiesen – der ist "off limits" bei den "Globetrottern". Das Programm gestalten die Jugendlichen selber. Franca und Laura – beide sind 15 Jahre alt und aus Winterlingen – haben beispielsweise einen Mottoabend zum Thema "Disney" übernommen und dafür Andacht, Spiele, Kostümwettbewerb und eine Preisverlosung organisiert. All das für annähernd 30 Leute – "wir waren sehr aufgeregt, ob auch alles klappt", bekennt Franca. Die Aufregung war überflüssig, alles ging gut, und die Mädchen erhielten viel Zuspruch. Sie wollen demnächst an der Evangelisierungsfreizeit "ProCamp" im Schwarzwald teilnehmen, als zwei von 500 Teilnehmern. Zwar hat Franca es nicht so mit dem Zelten, "aber für ProCamp nehme ich das in Kauf."

Der Jugendkreis "Globetrotter" trifft sich freitags um 20 Uhr in der Ger­hardstraße 7. Interessierte zwischen 14 und 20 Jahren können sich auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Winterlingen – www.ekg-winterlingen.de – ein Vorstellungsvideo ansehen und sich bei Artur Bredefeld melden.