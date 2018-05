Winterlingen Stimmgewaltiges Duo sorgt für Gänsehaut bei Besuchern

Den musikalischen Einstieg mit dem afrikanischen Titel "Sitli Molweni" bot der stimmgewaltige Chor, der mittlerweile Bekanntheit weit über die Grenzen von Winterlingen hinaus genießt. Im Rahmen von acht Gesangsstücken brachte der unter der Leitung von Britta Neher stehende Chor die gesamte Bandbreite seines Könnens zum Ausdruck. Besondere Aufmerksamkeit schenkte das Publikum dem ebenfalls afrikanischen Titel "Yakanaka Vangeri", der durch den Solopart von Manfred Höschel eine besondere Intonation erhielt.

Die Auswahl der Stücke umfasste auch das deutschsprachige Stück "Ein Stern" des österreichischen Schlagersängers DJ Ötzi, das ebenso für begeisterten Applaus seitens der Zuhörerschaft sorgte.

Bürgermeister Michael Maier kündigte das Duo "Klanghorizont" an: Mit berührenden Liedern bildeten Claudia Decker, die mit ihrer ausdruckstarken und geschulten Stimme begeisterte, und Moni Lehner, welche die Sängerin am Piano begleitete, den Höhepunkt des Konzertabends. Es gelang den beiden Musikerinnen dabei, die Zuhörerschaft in Gänsehautstimmung zu versetzen. Wie zu hören war, waren Decker und Lehner bereits vor eineinhalb Jahren in Winterlingen aufgetreten und hatten drei Tage lang intensiv für dieses Konzert geprobt. Neben Musicalsongs und Balladen beinhaltete das von ihnen zusammengestellte Programm auch Schlagermusik wie beispielsweise den Titel "Wenn Du lachst" von Helene Fischer oder "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze. Zwischen den vorgetragenen Liedern wusste das Duo Decker und Lehner passende und witzige Geschichten zu erzählen, um das Publikum auch auf diese Weise zu unterhalten.