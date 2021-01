Winterlingen Steine mit vielfältiger Bedeutung

Winterlingen-Harthausen. Vor gut zehn Jahren hat die Albverein-Ortsgruppe Winterlingen an diesem Weg eine Infotafel aufgestellt, die interessierten Wanderer über die Bedeutung dieser Jahrhunderte alten Grenze aufklärt. Oft verdeckt die üppige Vegetation etliche der Steine am Waldboden. An manchen Stellen fallen sie aber sofort ins Auge.