Winterlingen Statt Unterricht: Fürs Leben lernen

Winterlingen. Es ist schon viele Jahre gute Tradition, dass die Realschule Winterlingen eine Aktion am Welt-Alzheimertag mit dem Alten- und Pflegeheim Kleebühl in Winterlingen veranstaltet. 17 Mädchen und Jungen aus den Klassen sieben der Realschule versammelten sich am Nachmittag des Welt-Alzheimertages vor dem Haus Kleebühl, um nach kurzer Einweisung zum richtigen Umgang mit einem Rollstuhl mit einigen Betreuungskräften des Hauses loszufahren oder besser gesagt, zu schieben.