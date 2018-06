Winterlingen Statt stänkern: aktiv werden

Einer dieser Bürger könnte, statt zu stänkern, selbst im Gemeinderat sitzen. Seine Kandidatur hat er seinerzeit nur Stunden vor der Aufstellung des Wahlvorschlages zurückgezogen. Als demokratisch gewählter Volksvertreter könnte er Entscheidungen mit beeinflussen. Das will er aber nicht – er will stänkern. Die Entscheidung, auf die sich die Sache bezieht, war voreilig, das stimmt. Abschreckend war wohl der hohe Organisationsaufwand bei mutmaßlich nur einem ernst zu nehmenden Kandidaten. Aber Neubürger können ja auch zu Wahlstammtischen gehen und die Kandidaten dort löchern. Als nicht mehr ganz so neuer Bürger an dieser Stelle noch folgendes: Andreas Rick hat recht, ambitionierte Hobbyläufer sollten das Stadion nutzen können. Denkbar wäre etwa eine Drehtür, zu öffnen mit Chipkarten, die gegen Pfand (zum Beispiel 20 Euro) personalisiert bei der Gemeinde beantragt werden könnten. Wenn etwas passiert, weiß man immer, wer zum fraglichen Zeitpunkt dort war. Auf diese Karte ließen sich auch Dauerkarten für die Bäder oder den Skilift laden.

Remo Bühler | Winterlingen