Winterlingen So können Kinder richtig Spaß an ihrer Muttersprache haben

In der Winterlinger Gemeindebücherei findet eine Lesung mit Oliver Steller für Kinder von fünf bis zehn Jahren statt. Am Donnerstag, 18. Oktober, liest er von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr Lieder und Gedichte für Kinder unter dem Motto "Spaß mit Sprache". Die vertonten Gedichte von Heine, Fontane, Goethe und Morgenstern sowie zeitgenössischen Dichtern werden von Gitarre Frieda begleitet. Hier gibt es nichts Angestaubtes: Die Experimente und Zaubereien animieren zum Mitsingen, -sprechen und Mitdenken. Es wird gerappt, gezaubert und gesungen.

In Bitz findet am Mittwoch, 24. Oktober, in Kooperation zwischen Gemeindebücherei und Lichtensteinschule intern die Aufführung des Theaterstücks "Am Samstag kommt das Sams" mit dem Theater Knut statt.

Im Regierungsbezirk Tübingen gibt es in diesem Jahr wieder mehr als 500 Veranstaltungen in Schulen und den Stadt- und Gemeindebibliotheken zum Frederick Tag. Regierungspräsident Klaus Tappeser freut sich: "Leseförderung ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, für deren Erfolg viele Akteure wie Elternhaus, Schule und öffentliche Bibliotheken gemeinschaftlich gefordert sind. Der Frederick Tag mit seinen Autorenlesungen, Poetry Slam, Kindertheaterveranstaltungen, Bibliothekenrallyes und vielem mehr ist ein wichtiger Baustein, der meine volle Unterstützung erfährt."