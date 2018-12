Winterlingen Selbst der Nikolaus spendet Blut

Da gab es hier und da ein Lächeln auf den Lippen. Aber auch wenn Heldemar Paul nicht als Nikolaus unterwegs ist, spendet er Blut, so dass dies seine 136. Spende war. Seit mehr als 33 Jahren ist er als Nikolaus unterwegs. Bereits eine Woche vor dem Nikolaustag schlüpft er in sein Gewand, um den Familien eine schöne Zeit zu bereiten. Am Nikolausabend und Nikolaustag hat er dann rund 20 Termine in Kindergärten, Schulen und in Familien.

Paul und andere Nikoläuse bewältigen bis zu 80 Auftritte in der Saison zu Gunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen.

"Ich freue mich über die leuchtenden Augen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen", sagt Heldemar Paul, denn die Augen seien "die Fenster in die Herzen".