Winterlingen Schnelles Internet ist am Start

Als erster Netzbetreiber bringe Vodafone damit die mobile Breitbandtechnologie LTE nach Winterlingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. LTE liefere den Kunden Breitbandinternet für unterwegs und die Möglichkeit, Handygespräche in kristallklarer Qualität zu führen. Die Kunden könnten im Vodafone-Mobilfunknetz im Bereich Winterlingen nun mit hohen Geschwindigkeiten im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen, HD-Filme und Musikvideos schnell herunterladen, und Live-Übertragungen großer Sportereignissen auch unterwegs auf Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen. Beim schnellen Breitbandinternet für zu Hause sei LTE zudem eine Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen.

"Nach der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Winterlingen steht den Kunden das derzeit modernste und schnellste Netz zur Verfügung", sagt Oliver Sturm, Regionalleiter von Vodafone. Auch für Hotels, Gaststätten und mittelständische Betriebe bringe die LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.