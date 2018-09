Winterlingen Schlittenhundesport ohne Schnee

Winterlingen-Blättringen. Dass Schlitten- oder Skijöringhunde auch in schneeärmeren Jahreszeiten trainieren müssen, liegt auf der Hand. Wie das aber gelingen soll, ist dagegen weniger offensichtlich. Der Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg (SSBW) zeigt in Blättringen, welche Strategien die Hundeführer, genannt Musher, sich überlegt haben, um sich ohne Schnee auf die Saison vorzubereiten. Beim Bikejöring wird der Radfahrer von seinem Hund unterstützt, deim Canicross ist es der Läufer, dem der Hund das Vorankommen erleichtert. Auch ein Dogscooter kann eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um einen Gelände-Tretroller, der von einem oder zwei Hunden gezogen wird.

Der SSBW ist mit einer der ältesten und größten Vereine im Schlittenhundesport und ist federführend bei dem bekannten Schlittenhunderennen in Todtmoos. Aber auch im schneefreien Sport hat der SSBW inzwischen ein großes, etabliertes Rennen in Renningen nahe Stuttgart im Programm. Mehr als 200 Starter und an die 400 Hunde sind dort am Start und erobern die anspruchsvolle Strecke.

Nun war Sommerpause, und die Teams müssen auf die neue Saison vorbereitet werden. Dazu dient im Vorfeld ein Trainingscamp, das von erfahrenen Sportlern im Bereich Skiroller, Mountainbike, Scooter und Lauf abgehalten wird. Vom 4. bis 7. Oktober werden die Teilnehmer zu Gast auf dem Gelände des Reitclubs Blättringen sein und in Kondition, Koordination und Technik geschult werden. Die Hunde dürfen solange zusehen.