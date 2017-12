Winterlingen Sauna in Bungalow brennt ganz aus

Winterlingen. Ein gemütlicher Saunaabend hätte am Freitag für ein Ehepaar aus Winterlingen zur Katastrophe werden können: Aus bislang noch unbekannter Ursache brach ein Brand in der Sauna aus, die sich im Untergeschoss eines zweistöckigen Bungalows in der Gustav-Blickle-Straße befindet. Die betagten Bewohner hatten freilich Glück im Unglück und wurden unverletzt von der Feuerwehr Winterlingen gerettet, die allerdings nicht mehr verhindern konnte, dass die Sauna komplett und ein Teil des Kellergeschosses ausbrannte.

Kurz vor 21 Uhr rückte die Winterlinger Feuerwehr mit 28 Einsatzkräften unter dem Kommando von Michael Rieber und drei Fahrzeugen zu der Brandstelle aus, gefolgt von der Winterlinger Helfer-vor-Ort-Gruppe des Roten Kreuzes und weiteren Helfern des DRK Tailfingen mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen. Die DRK-Mitarbeiter kümmerten sich um das Paar und brachten die beiden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr indes konnte nur mit Atemschutz in das total verrauchte Gebäude gelangen und musste anschließend ordentlich drucklüften. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut Polizei, die ebenfalls ausgerückt war, im Moment noch nicht beziffern.