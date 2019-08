Winterlingen Rotschwänzchen bauen ihre Nester an Häuser

In der Auswahl ihrer Kinderstube sind diese Vögel fast gänzlich auf Gebäude spezialisiert. Sie bauen ihre Nester in Carports, alte Schuppen, in Holzstapel und sehr gerne unter Dachvorsprüngen auf überstehenden Dachbalken. Auch einfach gezimmerte Halbhöhlen werden von diesen agilen Vögeln gerne belegt. Rotschwänzchen ernähren sich und ihren Nachwuchs mit Insekten, Raupen Würmern und Spinnen, wobei sie mit ihrem spitzen Schnabel auch mal einige Beeren picken.

Zwei Bruten im Jahr sind kein Luxus sondern eher der Notwendigkeit geschuldet, dass viele der ausgeflogenen Jungen in den ersten Wochen eine leichte Beute für Sperber, Elstern oder auch Katzen werden können. Eine hohe Nachwuchsrate ist daher für die Arterhaltung notwendig. Rotschwänzchen zählen zu den Kurzstreckenziehern unter den Zugvögeln und überwintern im Mittelmeerraum, am Atlantik oder in Nordafrika.