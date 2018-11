Winterlingen Rote Früchte freuen Mensch und Tier

Nun, die Angabe im Walde stimmt nicht so ganz, da die Heckenrose, wie die verbreiteste Wildrosenart, die Hundsrose, oft genannt wird, eher an Waldrändern, meist aber in Hecken vorkommt. Sie kommt mit jedem Untergrund klar, der Standort sollte jedoch sonnig sein.

Im Herbst fallen die orangeroten Früchte der Wildrosen, die Hagebutten, schon von weitem auf. Diese Früchte verbleiben trotz Frost sehr lange, bis weit in den Winter hinein, an den dornigen Zweigen und bieten vielen Tieren wie den Garten- und Siebenschläfern sowie vielen Vögeln eine energie- und vitaminreiche Nahrung. Auch viele Vögel wie Finken, Drosseln oder Zeisige ernähren sich gerne von den süßsauren Hagebutten.

Je Kilogramm enthalten sie bis zu fünf Gramm Vitamin C, dazu die Vitamine A und B sowie verschiedene gesundheitsfördende sekundäre Pflanzenstoffe. Nicht wenige Menschen stehen ebenfalls auf diese Früchte und sammeln die Hagebutten der Wildrosen, um daraus entweder Marmelade, im Schwäbischen "Hägemark" genannt, zu kochen oder einen Früchtetee zu machen. In beiden Fällen müssen zuvor die im Inneren der Hagebutte befindlichen Nüsschen, an denen sich kleine Widerhaken befinden, also die eigentlichen Samen des Strauches, entfernt werden, was einen erheblichen Aufwand bedeutet.