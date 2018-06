Winterlingen Rekordmarke liegt bei 342,7 Millionen

Wegen des anhaltend sehr niedrigen Zinsniveaus sei der Zinsüberschuss weiter gesunken, was die Winterlinger Bank mit konsequentem Kostenmanagement, Prozessoptimierung und dem Ausbau alternativer Ertragsquellen – etwa der Investition in Immobilien im Eigenbestand; beispielsweise ins Pendlerwohnheim in Stetten a.k.M. – quittiert. Den Provisionsüberschuss hat sie in fast allen Bereichen ausgebaut und dank des Wachstums im Kundengeschäft, "sehr guter Leistungen der Mitarbeiter" und der Umsetzung notwendiger Maßnahmen ein gutes Jahresergebnis erzielt, wie es weiter heißt. Auch die Vermögens- und Finanzlage sei geordnet, die Eigenkapitalausstattung solide und das bilanzielle Eigenkapital – den Fonds für allgemeine Bankrisiken eingeschlossen – 2017 um 4,1 Prozent auf 19,4 Millionen Euro gestiegen.