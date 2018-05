Winterlingen Regen kann das Fest nicht verhageln

Winterlingen-Benzingen. Je mehr Wasser von oben kommt, desto mehr Gäste kommen herein ins Festzelt der Musikkapelle Benzingen. Die rund 40 Helfer haben alle Hände voll zu tun, um die Hungrigen und Durstigen zu bedienen, die von weit her gekommen sind, um Musik und Leckereien vom Grill und der Kuchentheke zu genießen. Kein Wunder, dass Vorsitzender Frank Abt und sein Stellvertreter Holger Staib zufrieden strahlen: Vom Schnürlregen lassen sich die Benzinger ihr Fest nicht vermiesen, auch wenn sie üblicherweise von der Sonne verwöhnt sind.

So ist das Ponyreiten zwar diesmal dem Wetter zum Opfer gefallen – im Kinderzelt allerdings haben die jüngeren Besucher viel Spaß beim Dosenwerfen, mit Hula-Hoop-Reifen, beim Erbsenschlagen und beim Flechten mit Gummibändern. Außerdem haben sie die Möglichkeit, mit Pedalos und anderen seltsamen Fahrzeugen herumzukurven.

Damit es auch im Festzelt rund geht, wo die rund 800 Sitzplätze gut besetzt sind und immer wieder neue Gäste ankommen, haben die Benzinger Gastkapellen wie die Alten Kameraden aus Weilstetten und die Musikkapelle Kolbingen eingeladen, deren Dirigent Andreas Scheidegg sich nicht nur auf Spontaneität bei der Stückauswahl, sondern auch aufs mitreißende Dirigieren versteht. Isabelle Grüner-Blatt verwandelt derweil die Kinder mit kunterbunter Schminke in kleine Schmetterlinge, Kätzchen und andere drollige Figuren. "Der Austausch zwischen Oberschmeien und Benzingen funktioniert", stellen Frank Abt und Holger Staib schmunzelnd fest. Denn auch in Oberschmeien steigt alljährlich an Christi Himmelfahrt ein großes Vatertagsfest, und nicht wenige pendeln gewissermaßen zwischen beiden Festzelten. Im Benzinger Zelt geht es indes noch weiter: am Samstag bei der Party.