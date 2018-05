Winterlingen Rebellen sind erwachsen geworden

Winterlingen. "Wendrsonn" will erwachsener werden: durch ernstere Stücke, weg vom Rockigen hin zum Folk. So feurig wie die schwäbische Wintersonne, so feurig sind die Songs – und die Stimmung – beim Auftritt der Folkband auf der Kleinkunstbühne K3. Vor allem der junge Schlagzeuger Heiko Peter verausgabt sich bei seinem rasanten Spiel derart, dass er auf Wunsch des Publikums sein Shirt auszieht, und erobert die Herzen der Besucher mit seinem großartigen Können – in sein Solo baut er den Notenständer, den Boden und weiteres mit ein und erntet tosenden Applaus.

Markus Stricker, Gründer, Songwriter und Sänger der Gruppe, punktet mit Komik, die an Otto Waalkes, und mit Tempo, das an das Rumpelstilzchen erinnert. Stricker kommt gerne nach Winterlingen, wie er betont – gerade weil er in der Unterkunft im Nachbarort keinen Handyempfang hat, und überhaupt mag er die Mentalität der Menschen dort, die Ehrlich- und Aufrichtigkeit, die er in der Stuttgarter Gegend eher vermisst.

In einer instrumentalen Zeitreise erinnert er an alte Filme wie "Lassie" und "Winnetou", wobei sich orientalisch anmutende Klänge und Trommelschläge abwechseln. Das Lied "Bucklichs Male" erzählt von einem Buckligen, der anderen immer zuvorkommt. Traurig mutet hingegen "Ninna Nanna" an, das in einem ebenso traurigen Wiegenlied endet: Das vierjährige Mädchen eines italienischen Wanderarbeiters ertrinkt, und der evangelische Pfarrer weigert sich, das katholische Mädchen auf evangelischem Boden zu begraben – das Thema ist heute, in anderer Form, so aktuell wie eh und je. Eine gehörige Portion Kritik steckt auch im Rebellensong "Widelewedele", der das Publikum in die Zeit der Bauernkriege entführt und thematisiert, wie schwer es ein "Reig’schmeckter" – der Feind, der die Inzucht unterbricht – hat.