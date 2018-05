Winterlingen (are). Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über einen Zuschuss für Abrissarbeiten beraten. Es ging um ein landwirtschaftliches Wohngebäu-de in der Neufraer Straße 2 in Harthausen, erbaut um das Jahr 1904. Der Eigentümer will es abreißen lassen und neu bauen. Die Abrisskosten bezifferte er mit 15 900 Euro netto. Die Förderrichtlinien sehen einen Zuschuss von 60 Prozent der Nettokosten, maximal aber 3000 Euro vor. Dieser Höchstbetrag wurde am Ende auch bewilligt.