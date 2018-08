Winterlingen Radfahrer beraubt

Sigmaringen. Wegen schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizei gegen drei unbekannte Täter, die am Montagabend in der Nähe der Laizer Straße einen 25-jährigen Mann beraubt und verletzt haben sollen. Laut den Aussagen des Mannes war er gegen 22 Uhr unweit von der Laizer Straße mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs gewesen und dort plötzlich von drei ihm unbekannten Männer angehalten worden. Einer der Männer habe in einer fremden Sprache mit seinen Begleitern gesprochen; daraufhin hätten die Drei ihn angegriffen und mit einem Stein und einem Messer verletzt. Sie hätten ihm seine Umhängetasche abgenommen und das Weite gesucht. In der Tasche war ein IPhone 8 im Wert von etwa 800 Euro. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt und am Dienstagvormittag wieder entlassen.