Winterlingen Platz zum Nisten

Viele bringen den Efeu mit dem Tod in Verbindung, weil auf Friedhöfen alte Grabsteine oftmals mit dieser rankenden Kletterpflanze überwachsen sind. Das aber ist ein Missverständnis: In der christlichen Mythologie gilt der Efeu wegen der miteinander verwachsenen Triebe von Anfang an als ein Symbol ewiger Treue und wegen der immergrünen Blätter als Zeichen der Ewigkeit.

Für die Insekten spielen diese Überlegungen aber überhaupt keine Rolle. Sie sind im Spätsommer und weit in den Herbst hinein, wenn die Blütenpflanzen auf den Feldern und Gärten immer weniger werden, geradezu verrückt nach Efeu.

Diese Pflanze blüht später als die allermeisten Wiesenblumen von August bis in den November hinein und bildet reichlich Nektar in ihren Blüten. Wenn die Sonne scheint, kann man an ihnen fast alle einheimischen Insektenarten finden. Da tummeln sich dann Wespen, Bienen, Schwebfliegen, Falter und mitunter sogar Hornissen, die dort andere Insekten erbeuten oder sich selber am Nektar laben.