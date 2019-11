Winterlingen Pfarrer geht gegen Kirchen-Werbespot vor

"Ich war bestürzt, als ich den Inhalt gesehen habe", sagt Nestele im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Ich finde es unangemessen mit der Person Jesu – dem Zentrum des christlichen Glaubens – in dieser Weise Werbung zu machen". Er erachtet es als unmöglich, das, was jedem Christen heilig sei, für eine Wahl zu funktionalisieren.

Der umstrittene Werbespot wird seit vergangener Woche in mehreren Kinos in baden-württembergischen Großstädten gezeigt. In diesem bestellt ein langhaariger jungen Mann mit Bart, der offenbar Jesus darstellen soll, in einer Bar fortlaufend Getränke. Doch der Jesusdarsteller hat keine wirkliche Wahl: Egal welchen Drink er beim Barkeeper ordert, verwandelt dieser sich just vor dem Trinken zu Jesu offenkundigen Missfallen sofort in Wein. Die Botschaft folgt hinterher: "Er hätte gerne die Wahl gehabt – Du hast sie".