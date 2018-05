Winterlingen Offene Jugendarbeit stößt auf offene Ohren

Die Grundschulgruppen werden an allen drei Grundschulen der Gemeinde von 14 bis 15.30 Uhr angeboten. Montags in Harthausen, mittwochs in Winterlingen, am Freitag in Benzingen. Die Kinder können dort gemeinsam spielen, basteln und sich je nach Wetterlage bewegen. Die Angebote orientieren sich dabei am Jahreslauf. Zwischen fünf und 18 Jungen und Mädchen nahmen teil.

Während die Gruppe in Harthausen stets sehr gut besucht sei, schwankten die Zahlen in Winterlingen, erklärte die Sozialarbeiterin. In Benzingen seien die Besucherzahlen eher niedrig und zudem leicht rückläufig.

Die Ferienspiele im September standen unter dem Motto "Insulapolis": Unter Leitung von Carolin Praster entdeckten die Kinder auf ihrer fantastischen Reise durch den Ort "Feuerkrieger", "Wächter" und andere hilfreiche Bewohner. Insgesamt nahmen 74 Kinder teil, betreut von zehn Ehrenamtlichen. Auch 14 künftige Erstklässler nutzten die Gelegenheit, die Sommerferien unterhaltsam zu gestalten. Der gemeinsame Ausflug führte 2017 in den Wild- und Freizeitpark nach Allensbach.

An der Ferienbetreuung in den Herbst-, Faschings-, Oster- und Pfingstferien nahmen jeweils zwischen 20 und 50 Kinder teil.