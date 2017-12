Winterlingen Nur beste Zutaten werden verwendet

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Dahinter stecken viel Liebe, Arbeit und ein kreatives Geheimnis. Nach dem Geheimnis der Rezeptur befragt, lächelt Carolin Dietz und erklärt ganz sachlich: "Wir legen großen Wert darauf, nur beste Zutaten zu verwenden." Zudem wird der milde Ziegenfrischkäse von der Familie in ihrer eigenen Hofkäserei aus der Milch ihrer Ziegen hergestellt. "Wir ziehen die Tiere selbst in einem Offenstall auf. So haben sie die Gelegenheit selbst zu entscheiden, wann sie nach draußen gehen wollen und wann nicht", erläutert die junge Landwirtin.

Alle 65 Ziegen haben Hörner und werden in der nun anbrechenden Winterpause nicht mehr gemolken, damit sie ihre ganze Energie auf die Aufzucht der Zicklein konzentrieren können, die sie austragen. Gefüttert würden sie ausschließlich mit Heu, Kraftfutter und Gras, das die Familie in Harthausen mäht; zugekauft würden nur die Salzlecksteine.

Sobald Carolin Dietz gekäst hat, legt sie das leicht gesalzene Produkt mit Knoblauch und Kräutern in Rapsöl ein, das in Winterlingen hergestellt wird: "So ist der Käse vier Wochen haltbar und kann als Brotaufstrich oder mitsamt dem Öl als Salatgarnitur gegessen werden."

Ab dem kommenden Jahr werden die diversen Frisch- und Schnittkäse, der Camembert, die Ziegenrolle und der Käse nach Feta-Art auch mit dem Biolandsiegel versehen sein. "Die Ziegenrolle liegt bei Sterneköchen im Trend", weiß die Bäuerin: "Gratiniert schmeckt sie hervorragend auf Salaten oder Alblinsen."

Bei so vielen Spitzenprodukten muss es doch eine Zauberformel geben – oder ist es einfach die Kombination von Regionalität, Liebe zum Detail und hohe Qualität bei der Produktion? "Ja", lacht Carolin Dietz, aber dann verrät sie doch noch, was sie und ihr Mann von der Ziegenhütte Zollernalb ganz anders machen als andere Erzeuger: "Mein Mann spielt immer Dudelsack im Stall!"

Weitere Informationen zur Käserei der Familie Dietz unter www.ziegenhuette.de