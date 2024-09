Von Klaus Böhme Winterlingen. Zwei Sängerinnen des evangelischen Kirchenchors sind für ihre Treue geehrt worden. Den Gottesdienst umrahmte der Chor unter Leitung von Alexander Baumgärtner mit drei passenden Liedern.

So klang es im "Pro Christ Motto Lied 2012" von Hans Werner Scharnowski sehr eindringlich, als es wiederholt hieß: "Gott hat uns nicht vergessen." Am Ende des Gottesdienstes überreichte Pfarrer Ernst Nestele Gudrun Frey für 40-jährige Singtätigkeit und Ilse K. für 25 Jahre Singen im Kirchenchor je eine Dankurkunde vom Verband Evangelischer Kirchenchöre in Deutschland. Pfarrer Nestele und Vorsitzende Erika Gulde dankten den Geehrten für ihren vieljährigen Einsatz für die Kirchengemeinde. Mit einem Blumengebinde kam der Dank vom Kirchenchor sichtbar zum Ausdruck.

Lesen Sie auch

Durch das steigende Lebensalter ist das Durchschnittsalter der Sänger im evangelischen Kirchenchor erneut gestiegen. Pfarrer Nestele warb deshalb um neue Sänger, die sich gern montags ab 20 Uhr im Gemeindehaus einfinden dürfen.