Winterlingen Nächstes Jahr 100

Stefanie Blickle, Vorsitzende des Musikvereins Winterlingen, war mit der Besucherzahl und dem starken ehrenamtlichen Engagement der 35 Helfer sehr zufrieden. Zunächst habe sie wegen des erst eine Woche zurückliegenden Bürgerfestes leichte Bedenken gehabt, was die Besucherzahl angeht – die seien allerdings nicht berechtigt gewesen.

Bereits gegen Mittag waren fast alle Bänke besetzt. Am Nachmittag sorgten die Ehrenamtlichen für reichlich Café und Kuchen. Kinder durften sich auf dem Spielplatz direkt nebenan austoben. Der Musikverein Winterlingen hat aktuell etwa 30 aktive Musiker: "Wir sind zwar ein relativ kleiner, aber dafür sehr aktiver Musikverein", sagte Blickle. Das Team arbeite gut zusammen und sei über die Jahre in die entsprechenden Rollen beim Lindenbaumfest gewachsen: "Jeder hat seinen Verantwortungsbereich und ist bereit, mitzuhelfen." Zufrieden ist die Vorsitzende mit dem neuen Dirigenten Wolfram Stifel.

Dem Verein stehen nun Wochen mit zahlreichen Auftritten bevor. Am 8. Juli findet das Platzkonzert im Pflegehaus Kleebühl statt. Am 22. Juli revanchiert sich der Musikverein Winterlingen dann bei den Freunden aus Bitz für ihren Auftritt und spielt beim dortigen Waldfest. Ein weiterer Auftritt in Inneringen kommt hinzu. Zum Abschluss vor der Sommerpause musiziert der Verein ein letztes Mal am 26. Juli in einer öffentlichen Probe als Serenade – zu Hause.