Winterlingen Nach "Show" steht Lampe auf Grün

Winterlingen. "Guten Morgen, Kinder!", ruft Oliver Steller freudig in die Runde: "Guten Morgen, Oliver!", schallt es im Chor zurück. Und schon klemmt sich der Musiker seine Gitarre "Frieda" unter den Arm und stimmt sein erstes Lied an.

Zum dritten Mal macht Oliver Steller am jährlichen "Frederick Tag" in Baden-Württemberg mit. Zwei Wochen lang besucht der Kölner jeden Tag zwei unterschiedliche Gemeinden im "Ländle", um vor zahlreichen Kindern seine Lieder und Gedichte vorzutragen. In Winterlingen sind es rund 80: die Zweitklässler der dortigen Grundschule und der in Harthausen. Begeistert singen und klatschen die Kinder mit und versuchen, auch bei ihnen unbekannten Liedern und Gedichten den Text mitaufzusagen.

Die Kinder für Literatur zu begeistern, ist Oliver Stellers Motivation: "Ich hoffe, dass sie aus meiner Show rausgehen und ihnen bei dem Stichwort ›Literatur‹ die grüne Lampe angeht und nicht die rote", sagt der Rezitator. Bei ihm selbst sei das im Kindesalter nicht so gewesen: Für den Vortrag eines Gedichtes im Deutschunterricht hat er sogar einmal die Note sechs bekommen, "eigentlich ein denkbar ungünstiger Start in die Welt der Literatur", erzählt Steller und lacht. Das sei auch der Grund, weshalb er bereits fünf Kinderprogramme auf CD herausgebracht habe: Kindern Lyrik mit – teilweise auch vertonten – Gedichten näher zu bringen. Zweimal erhielt er dafür den Deutschen Schallplattenpreis.