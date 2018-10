Winterlingen Nach der Bluttat "sehr ruhig und freundlich"

Hechingen/Winterlingen. "Er ist ein ruhiger und geduldiger Mensch. Manchmal etwas tollpatschig." Mit diesen Worten beschrieb die Schwester des Angeklagten im Zeugenstand ihren Bruder. Ihm wird vorgeworfen, am Ostersonntag dieses Jahres seine Ehefrau mit fünf Schüssen quasi hingerichtet zu haben, weil, so beschreibt es die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, sie ihn mit den vier Kindern verlassen wollte.

An jenem 1. April sei er bei ihr zum Mittagessen gewesen, erklärte die Schwester. Nachmittags habe er sich verabschiedet, jedoch zum Abendessen wieder zurück sein wollen. Dann habe um 19.03 Uhr bei ihr das Telefon geklingelt. "Komm schnell", habe ihr Bruder gerufen. Im Hintergrund sei das Schreien eines Kindes zu hören gewesen.

Daraufhin sei sie so schnell sie konnte mit ihrem Sohn in die Wohnung ihres Bruders und dessen Familie nach Winterlingen gefahren, wo sie ihre erschossene Schwägerin gefunden habe. "Um Gottes Willen! Was hast Du getan?", habe sie ihren Bruder gefragt.