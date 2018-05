Winterlingen Musik ganz hautnah zu erleben

Der Abend startet um 18.30 Uhr mit Unterhaltung durch den Musikverein Neufra und einem Fass Freibier. Ab 21 Uhr "volxxrockt" die Partyband "Hautnah" um die Harthausener Sängerin Kerstin Kromer. Das musikalische Spektrum erstreckt sich von Volksmusik über Schlager und Oldies bis hin zu den Party- und Rock-Hits der deutschen und internationalen Musikszene und wird durch Showeinlagen ergänzt, was die Band jährlich auf dem Stuttgarter Frühlingsfest und dem Cannstatter Wasen unter Beweis stellt.

An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro. Im Vorverkauf gibt es die Tickets ab sechs Euro bei der Bäckerei Sauter in Benzingen und Harthausen, bei Schreibwaren Kluth und der Winterlinger Bank in Winterlingen sowie bei Getränke Nolle in Stetten am kalten Markt. Einlass ist ab 16 Jahren mit Abgabe des Partypass.