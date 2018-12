Winterlingen Motive, die zum Nachdenken anregen

Winterlingen-Harthausen. Leicht kann man in dem vorweihnachtlichen Stress, der Hektik und der Kommerzialisierung des Festes vergessen, dass der Ursprung von Weihnachten in allen christlichen Konfessionen im Glauben an die Menschwerdung Gottes im Jesuskind zu finden ist, das in Bethlehem in einem Stall zur Welt kam. In der Harthauser Pfarrkirche St. Mauritius ist seit dem 6. Dezember ein Adventsweg mit mehreren Stationen zum Thema "Menschen an der Krippe" aufgebaut, die es möglich machen, in kleinen Auszeiten der Besinnung über dieses Geschehen nachzudenken.