Winterlingen Bürgermeisterwahl: Michael Maier siegt deutlich

Winterlingen behält seinen Bürgermeister Michael Maier. Mit 67,2 Prozent haben die gut 5000 Wahlberechtigten den Amtsinhaber in seine zweite Amtszeit in dessen Heimatgemeinde geschickt. Das Stimmergebnis für Dauerkandidatin Friedhild Miller aus Sindelfingen lag bei einem Prozent und damit im Rahmen des Erwarteten.

Eine Überraschung sahen viele Beobachter in den 18,7 Prozent für Andreas Rick aus Harthausen, der keinen Wahlkampf gemacht hatte, und den 10,6 Prozent für den Benzinger Ortsvorsteher Ewald Hoffmann, der nicht kandidiert hatte. Für ihn war seit einiger Zeit eine Kampagne hinter den Kulissen, in so genannten Sozialen Medien, gelaufen. Hoffmann freilich distanzierte sich deutlich davon, diese selbst angeschoben zu haben und war unter den Ersten, die Michael Maier gratulierten.

Die Wahlbeteiligung lag mit 46,3 Prozent höher als üblich bei Wahlen, in denen Amtsinhaber wieder antreten. Fußballfan, -spieler und -trainer Michael Maier – bekannt für seine unverblümte Art – kommentierte das Ergebnis knapp, aber mit Augenzwinkern beim Fest im Bürgerpark nach dem WM-Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko: "Es wäre mir lieber gewesen, ich hätte fünf Prozent weniger bekommen, wenn Deutschland dafür mindestens unentschieden gespielt hätte."