Winterlingen Michael Maier bleibt Bürgermeister

Nachbarn freuen sich mit dem Wahlsieger

In die lange Gratulationscours mischten sich anschließend Maiers Nachbar-Kollegen Markus Zeiser aus Straßberg und Hubert Schiele aus Bitz, Bürgermeister Udo Hollauer aus Albstadt sowie Bürgermeister Josef Ungermann aus Obernheim, der sich im Herbst zum zweiten Mal dem Wählervotum stellen wird, und die Alt-Bürgermeister Manfred Bopp aus Straßberg, Alfons Kühlwein aus Nusplingen und Lothar Mennig aus Meßstetten. Dessen frisch verheirateter Nachfolger Frank Schroft hatte sich entschuldigen lassen.

Auch die Ortsvorsteher gratulierten herzlich: Emil Oswald aus Harthausen, dem einzigen Teilort, in dem Maier die absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht hatte, und Ewald Hoffmann aus Benzingen. Er hatte – nur für manche überraschend – selbst 244 Wählervoten geholt, obwohl er nicht kandidiert hatte.

Das amtliche Endergebnis werde am Montag, 18. Juni, ab 16 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im Rathaus verkündet, fügte Rainer Pfersich noch an und dankte der Feuerwehr Winterlingen für die Bewirtung beim Bürgerfest sowie dem Gemeindewahlausschuss mit Hauptamtsleiter Ludwig Maag und Andrea Griener vom Rathaus-Team für das zügige Auszählen der Stimmen.

Nachdem das Bläserensemble des Musikvereins Winterlingen das erste Ständchen ohne amtliche Hilfe gespielt hatte, forderte dessen Leiter Uwe Kling den soeben wiedergewählten Schultes zum Dirigieren auf. Michael Maier – sonst für jeden Spaß zu haben – überließ hingegen seiner Frau Silke gönnerhaft den Taktstock mit dem Kommentar: "Wie zu Hause auch, darf die Frau den Taktstock schwingen."

Den "Bozener Bergsteigermarsch" dirigierte Silke Maier dann mit Schwung und Verve und erntete damit nicht nur von Uwe Kling Applaus. Das Stück passte perfekt: Für ihren Mann ist die Bergtour nun vorbei – und der Gipfel erklommen.