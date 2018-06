Winterlingen Manfred Mai: "Nur Fußball im Kopf?"

Durch Philipps Verhalten ist sogar die angestrebte Meisterschaft in Gefahr. Doch seine Freunde kämpfen um ihn, damit sie ihr großes Ziel erreichen. Das ist nur möglich, wenn sie nicht egoistisch sind, sondern sich mit ihren jeweiligen Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft stellen. Weil das nicht alle können oder wollen, gibt es immer wieder Zoff. In der Geschichte geht es also um mehr als nur Fußball, denn, so Mai: "Auch Fußballer sollten mehr als nur Fußball im Kopf haben."