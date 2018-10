Winterlingen Licht für seltene Gräser und Kräuter

Diese Pflanzenvielfalt wiederum lockt bis in den Spätherbst viele wärmeliebende Insekten, Falter, Käfer, Heuschrecken und Wildbienen an, die auf diese Vegetation angewiesen sind.

Nicht zuletzt ist auch der Dung der Pflanzenfresser von Bedeutung, weil sich in ihm viele Insekten, Käfer und Fliegen entwickeln, welche die Nahrungsgrundlage bilden für Insektenfresser wie Eidechsen und verschiedene Vogelarten wie die Goldammer, die Feldlerche und das vom Aussterben bedrohte Braunkehlchen. Die Flächen werden durch die jährliche Beweidung zu wertvollen Biotopen für eine spezielle Flora und Fauna.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Siegbert Kissling aus Winterlingen, berichtet vom Verlauf des Projektes in diesem Sommer, und er freut sich, dass der Weidebetrieb ohne Probleme, Störungen oder Vandalismus abgelaufen ist. Im Vergleich sind die Ziegen seiner Meinung nach die besseren Landschaftspfleger, da sie im Gegensatz zu den manchmal etwas wählerischen Schafen auch vor dem dichtesten Dornengestrüpp nicht Halt machen und alles abfressen.

Täglich müssen die Mitglieder des Arbeitskreises nach den Tieren schauen, Zäune ausbessern und von Zeit zu Zeit versetzen, den Wassertank auffüllen und die Herde samt dem bunt bemalten Stall auf Rädern in eine neue Weide überführen. Je nach Wetter bleiben die Tiere bis in den November hinein in den Harthauser Weiderevieren, bevor sie dann am Ortsrand von Winterlingen in ihr Winterquartier übersiedeln.