Winterlingen Leuchten für Toleranz

Winterlingen-Harthausen. Das Friedenslicht aus Bethlehem hatte bereits einen 3000 Kilometer weiten Weg hinter sich, als es zu Weihnachten in der Kirche St. Mauritius in Harthausen eintraf – wie in so vielen Orten des Zollernalbkreises. In Bethlehem war es an der Flamme in der Geburtsgrotte Christi entzündet worden und über viele Grenzen hinweg, zuletzt über Österreich, nach Deutschland gelangt, wo der Bund der Pfadfinder die Verteilung auf die Pfarrgemeinden organisiert hatte.