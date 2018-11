Winterlingen Landgericht schickt drei Mitglieder der Räuberbande hinter Gitter

Sieben Jahre und sechs Monate muss der Mann ins Gefängnis, den das Landgericht Hechingen als Drahtzieher und Planer der vier Überfälle bewertet, die eine fünfköpfige Bande in wechselnder Besetzung zu Beginn des Jahres auf Lebensmittelmärkte in Winterlingen, Bitz und Gammertingen sowie auf ein Spielcasino in Überlingen verübt hat. Ein geplanter fünfter Überfall in Orsingen (Kreis Konstanz) wurde nicht mit einbezogen.

Der Mann, der noch eine Bewährungsstrafe offen hatte, suchte nach Ansicht der Richter die Objekte aus und überredete seine Komplizen, bei den Taten mitzumachen. In einem Fall, dem Überfall auf einen Netto-Markt in Bitz, war er selbst der ausführende Täter, in den anderen Fällen steuerte er das Fluchtfahrzeug.

Hintergrund waren der Drogenkonsum und der aufwendige Lebensstil des Mannes. So hatte er jährliche Kosten von bis zu 250 000 Euro, die er für immer schnellere Autos und teure Urlaube verschleuderte. Das Geld erhielt er teilweise von seinen Eltern, denen er vormachte, zu studieren, teilweise lieh er es sich von einem Drogenhändler. Um dem die Schulden zurückzuzahlen, kam er auf die Idee mit den Überfällen. Zwar sei der Angeklagte in einer finanziellen Notlage gewesen, wie der Vorsitzende Richter, Hannes Breucker, einräumte, doch "die war hausgemacht". Elf Jahre Haft hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, sechs Jahre der Verteidiger. Auch dieser sprach von einer "großspurigen Lebensführung" und einem "schier umfanglosen Geldbedarf" seines Mandanten. Der Verurteilte nahm die Strafe regungslos entgegen.