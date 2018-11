Der Turngau Hohenzollern veranstaltet am Sonntag, 11. November, zusammen mit dem TSV Inneringen seinen jährlichen Turngautreff in der Inneringer Albhalle. Es wird ein Tanz-, Turn-, Show- und Mitmachprogramm geboten, bei dem unter anderem der TV Bingen, der SC Sigmaringendorf, der Rock ’n’ Roll Club Mengen, der SV Heudorf, der TSV Stetten am kalten Markt, der Narrenverein Inneringen und der TSV Inneringen mit Einlagen den Nachmittag gestalten werden. Dieser beginnt um 14 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Kurzentschlossende Gruppen melden sich mit einem Programmpunkt bei der Geschäftsstelle des Turngaus unter tg-hz@gmx.de an. Foto: Rösch