Winterlingen Kräftige Männer, fleißige Bäcker

Winterlingen-Benzingen/Harthausen (mir). Mit Hilfe mächtiger Männerarme ist in Harthausen am Schmotzige Doschdeg der Narrenbaum gestellt worden. Das ist traditionell Aufgabe der Huatsempel. Seit 45 Jahren stellen sie das weithin sichtbare Symbol der Harthauser Fasnet auf, und von Anfang an war der heutige Präsident "Billy" dabei. "Da war ich 18", erinnert er sich. Neu ist hingegen ist, dass der Harthauser Narrenbaum seit zwei Jahren verkehrt herum steht. Denn er wird mit den Wurzeln nach oben aufgestellt. Präsident "Billy" hat das vor ein paar Jahren bei einem Besuch in Bayern gesehen und war von der witzigen Idee begeistert.