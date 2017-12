Winterlingen Kosten sind für Winterlingen zu hoch

Winterlingen Fünf Tage vor der Kreistagsentscheidung über einen möglichen Standort für ein Zentralklinikum im Zollernalbkreis ist es für die Winterlinger Gemeinderäte fünf vor zwölf. Deshalb haben sie sich in einem offenen Brief an Landrat Günther-Martin Pauli, die Mitglieder des Kreistags und des Aufsichtsrats des Zollernalb-Klinikums gewandt und stellen klar: "Der Winterlinger Gemeinderat ist gegen den Bau eines neuen Zentralkrankenhauses." Vor der Entscheidung des Kreistags hätten sich die Fraktionen des Winterlinger Gemeinderats noch einmal mit diesem Thema beschäftigt, heißt es in dem Schreiben, und sie seien zum Ergebnis gekommen, dass Winterlingen das Projekt "aus finanziellen und sachlichen Gründen" ablehne.

Auch die Gründe benennen die Fraktionschefs Roland Heck von der Bürgerliste, Rainer Pfersich von "Zukunft Winterlingen" und Michaela Stauss von der Frauenliste: "Ausgehend von dem Finanzierungsmodell, das dem Kreistag am 23. Oktober vorgestellt wurde, müsste der Landkreis zur Finanzierung des neuen Zentralklinikums die Kreisumlage über viele Jahre hinweg um fünf Prozentpunkte erhöhen." Dies aber hätte "für die Finanzen der Gemeinde Winterlingen katastrophale Folgen".

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde liegt aktuell bei knapp unter acht Millionen Euro, so dass Winterlingen derzeit eine Umlage von rund 2,4 Millionen Euro pro Jahr an den Landkreis zahle. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspreche also etwa 80 000 Euro. "Würde die Kreisumlage um fünf Prozentpunkte angehoben, müsste Winterlingen demnach pro Jahr 400 000 Euro mehr an den Kreis abführen." Damit wären der Gemeinde auf Jahre sämtliche Gestaltungsmöglichkeiten genommen, weil dann kein Geld mehr da wäre, betonen die Drei. "Dies können wir nicht akzeptieren."