Winterlingen Kosten neu aufgeteilt

Winterlingen. Keiner bekommt genau das, was er will – ein perfekter Kompromiss: Gemeinde und evangelische Kirchengemeinde haben sich in punkto Kirchenbaulast auf eine neue Kostenteilung geeinigt. Der Vertrag von 1890 wird nach Vorschlag der Kirchengemeinde an die vom Städtetag empfohlen Sätze angepasst. "Es ist nicht ganz das, was wir wollten", erklärte Bürgermeister Michael Maier im Gemeinderat. "Aber so vermeiden wir einen Rechtsstreit."