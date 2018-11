Winterlingen Kleiner Bruchpilot auf der Jagd

Sofort war den Nachbarn, die zum abendlichen Plausch auf der Straße standen, klar: Da ist Gefahr im Verzug, und sie leiteten sogar ein Auto um das offenbar notgelandete Tierchen herum, machten Fotos und brachten den kleinen Bruchpiloten von der Straße zu einem benachbarten Gebüsch, wo er in Sicherheit war und sich versteckte.

Keiner von ihnen kannte die Art – eine von rund 25 Fledermausarten in Deutschland. Recherchen sowohl beim Fledermaus-Sachverständigen der Nabu-Gruppe Albstadt, Helmut Meng, als auch bei den beiden Fledermausexperten Isabel und Christian Dietz aus Haigerloch ergaben, dass es sich um eine Zwergfledermaus handelte. Sie jagten, so die Fachleute, gerne um Straßenlaternen, die mit ihrem Licht und der Wärme Fluginsekten anziehen. Bei komplizierten Flugmanövern könne es schon mal sein, dass eine Notlandung fällig werde. Die Fellfarbe weise auf ein Jungtier von diesem Jahr hin, so das Paar. Eine Zwergfledermaus ist etwa so groß wie eine Streichholzschachtel und wiegt zwischen fünf und sieben Gramm. Damit gehört sie zu den kleinsten Säugetieren der Welt. Als ausgesprochene Kulturfolger leben Zwergfledermäuse im Sommer gerne in Siedlungen der Menschen in Gebäudespalten, hinter Fassadenverkleidungen und oft sogar hinter Fensterläden. Den Winter verbringen sie in Höhlen, Felsspalten, alten Stollen oder Kellern.

Wie alle Fledermausarten ist auch die Zwergfledermaus, die in Deutschland noch relativ häufig vorkommt, streng geschützt. In diesen Wochen ziehen sich auch diese Fledermäuse in ihre Winterquartiere zurück, in denen sie bis zum Frühjahr von ihren kleinen Fettdepots leben.