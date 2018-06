Winterlingen Keiner ist perfekt – jeder hat doch einen Defekt

Der Schwabe ist bekannt als Häuslebauer, und zu jedem Bau gehört eine Baustelle, erklärt Ur-Winterlinger Manfred Maag. Gemeint ist das Zelt, welches das Evangelisationsteam um Lutz Scheufler am Freibad aufgespannt hat. Dort wartet jeden Abend eine Predigt zum Thema "Baustelle Leben".

Diesmal geht es mit einer Geschichte von Harald Fischer los – einem Märchen, das den vielen Zuhörern eine wichtige Botschaft übermittelt: "Nobody is perfect – Keiner ist ohne Fehler", erklärt der Standesbeamte. In der Liebe sei man dennoch bereit, seinen Partner anzunehmen wie er ist, mit allen Fehlern und Schwächen, aber auch Stärken. Den musikalischen Rahmen setzt Ronny Neumann mit christlichen Liedern zum Mitsingen und Mitmachen, aber auch Lutz Scheufler, der mit Gitarre und Mundharmonika auf die Bühne kommt.

Das Lied "Abgefahren" erzählt vom Evangeliumszug – und Scheufler Geschichten aus seinem Leben, seinem reichen Erfahrungsschatz, serviert mit Bibelstellen, um eines unmissverständlich klarzustellen: "Es gibt keinen 100 Prozent gesunden Menschen, denn jeder hat einen kleineren oder größeren Defekt." Im übertragenen Sinn meint er damit, dass kein Christ ohne Fehler, frei von Sünde ist. Deshalb dürfe jeder vor Jesus offen, echt und einfach er selbst sein, denn nur Jesus könne einen zur Einsicht der Schuld bringen und die Sünden vergeben. Er gehe eine Beziehung mit jedem ein, wenn einer es selber nur möchte.