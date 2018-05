Winterlingen Jugendschutz ist TV Winterlingen sehr wichtig

Diese Veranstaltung richtete die Leichtathletik-Gemeinschaft Winterlingen unter der Schirmherrschaft von Benzingens Ortsvorsteher Ewald Hoffmann aus.

Für den erkrankten Abteilungsleiter Alwin Krause übernahm Thomas Lorenz den Bericht der Abteilung Handball, die zusammen mit dem TV Bitz die HWB bildet. Neben drei aktiven Mannschaften nahmen auch neun Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil. Trotz großer Anstrengungen werden in der nächsten Spielzeit weniger Jugendmannschaften gemeldet.

Monika Surges berichtete für die Turner über das abgelaufene Jahr. Seit mehreren Jahren bietet der Verein auch Kurse für Mitglieder und Nichtmitglieder an, die gerne angenommen würden. Die Turner – mit 473 Mitgliedern ist die Abteilung die größte im Verein – nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil.

Bürgermeister Michael Maier dankte allen Aktiven für ihren Einsatz, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde und hielt die Verantwortlichen an, sich weiterhin so erfolgreich zu engagieren, ehe bei den Wahlen Holger Zeppenfeld als Vorstands-Referent Volleyball, Hardy Fredrich als Vorstands-Referent Taekwondo sowie Michaela Boss-Faigle als Referentin der Geschäftsführung in ihren Ämtern bestätigt wurden. Für die scheidende Michaela Herre rückt Martin Clemens als Vorstands-Referent Leichtathletik neu ins Führungsteam auf. Zur Schriftführerin wählten die Mitglieder Jana Westhauser, zu Beisitzern Petra Westhauser und Thilo Schaudt. Kommissarisch dazu kommt Till Henkel, der den dritten Beisitzer-Stuhl einnimmt.

Vorstands-Referent Hardy Fredrich berichtete über die Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz: Neben dem Ehrenkodex und dem Leitbild hat der Vorstand im vergangenen Vereinsjahr präventive Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt umgesetzt. Damit will der TV Winterlingen aktiven Kinder- und Jugendschutz bieten.

Nach der Verabschiedung von Michaela Herre und Iris Felske, die aus dem Gesamtvorstand ausscheiden, folgten zahlreiche Ehrungen durch die jeweiligen Vorstandsreferenten.