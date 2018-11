Winterlingen Jeder kennt’s Büchele

Schon vor Jahrzehnten wurde der Baum als Naturdenkmal ausgewiesen und mit der Naturschutzplakette gekennzeichnet. Vor etlichen Jahren war auch kleiner Bildstock mit einem Marienbildnis am knorrigen Stamm angebracht worden. Mittlerweile ist das Bild abhanden gekommen.

Die Buche war in füherer Zeit wohl eine Weidebuche. Bei Unwettern oder Hagelschlag konnte sich die Herde darunter in Sicherheit bringen. Nach erheblichen Sturm- und Schneebruchschäden mussten aus Sicherheitsgründen Äste entfernt und etliche Teile in der Krone mit Drahtseilen gesichert werden.

Aus den Bucheckern haben sich mittlerweile schon kleine Buchen entwickelt, die am Rand der Baumkrone im Schatten wachsen. Sollte das "Büchele" irgendwann nicht mehr zu retten sein, stehen schon seine Nachkommen bereit, seinen Platz für weitere Jahrhunderte einzunehmen.