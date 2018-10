Winterlingen "Jede Menge entdecken, hören, sehen und machen"

Beginn ist am Donnerstag um 15.30 Uhr; der letzte Programmpunkt endet am Samstag um 18 Uhr. Am Sonntag sind dann Eltern und Freunde zum gemeinsamen Familiengottesdienst und zum großen Abschluss in die evangelischen Kirche eingeladen. Beginn ist um 9.50 Uhr; der Gottesdienst wird von den Kindern mitgestaltet.

Um deren Betreuung, die Vorbereitungen und die Programmgestaltung kümmert sich ein bunt gemischtes Mitarbeiterteam der evangelischen Kirchengemeinde. Referentin und Leiterin der Kinderbibeltage ist in diesem Jahr Irina Pfeifle aus Augsburg von der Kinder-Evangelisations-Bewegung. Das Thema lautet "Auf Reisen". "Gemeinsam wollen wir uns auf den Spuren von Paulus auf die Reise machen. Dabei gibt es jede Menge zu entdecken, zu hören, zu sehen und auch zu machen", sagt Talitha Kissling. Die 25-jährige Ehrenamtliche hat bereits in den vergangenen Jahren Erfahrungen bei der Gestaltung der Kinderbibeltage gesammelt und weiß, dass besonders Geschichten, Lieder, Spiele und Workshops gut ankommen. Das alles soll auch in diesem Jahr nicht zu kurz kommen.

Weitere Informationen: Evangelisches Pfarramt Winterlingen, Telefonnummer 07434/1637. Es ist keine Anmeldung notwendig.