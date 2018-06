Winterlingen Impulse für viele neue Gruppen und Kreise

Die Zelttage sehen beide als Chance zur Stärkung des eigenen Glaubens und als Möglichkeit, sich neu über den Glauben zu informieren und persönliche Erfahrungen zu sammeln. Die Zelttage 2012 hätten viele positive Impulse gegeben und Früchte getragen: Glaubenskurse, Hauskreise in Familien, neue Chöre in Harthausen und Benzingen, eine neue Glaubensgruppe in Straßberg. Darunter seien besonders viele Angebote für junge Menschen, die mitwirken möchten oder Anschluss suchten.