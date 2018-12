Winterlingen Im "V-Stil" oder nur nachts unterwegs

Die Mehrzahl der Rotmilane verlässt die Region im Herbst, sie fliegen einzeln oder in kleinen Trupps meistens nach Spanien. Es gibt Vögel wie die Singdrossel, die ihren Weg nach West- und Südeuropa ausschließlich in der Nacht finden, indem sie sich an den Sternen orientieren und so die Zugrichtung berechnen. In jedem Jahr sieht man auch Vögel in einer V-Formation über das Land ziehen, das sind meist Grau- oder Saatgänse, manchmal sogar Kraniche aus Nord- und Osteuropa, auf ihrem Weg nach Frankreich, Spanien oder Nordafrika. Mit ständigen Rufen halten sie Kontakt zueinander und ihr "V-Stil" hat den Vorteil, dass der Vogel an der Spitze der Formation, der die meiste Kraft aufbringen muss, in kurzen Intervallen abgelöst wird. Das spart allen Teilnehmern bis zu einem Drittel an Flugenergie.

Die Erforschung des Vogelzugs, der ein angeborenes In­stinktverhalten darstellt und Elemente des Lernens von erfahrenen Altvögeln zeigt, hat Tradition. Während früher in aufwändigen und langwierigen Verfahren Tausende von Zugvögeln beringt wurden und das Wiederauffinden der Ringe Aufschluss über Zugwege und Überwinterungsgebiete brachte, ist heute die Satelliten-Telemetrie mit besenderten Vögeln Standard bei der Erforschung der großen Vogelwanderung.