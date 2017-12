Winterlingen Im Kampf gegen die Seuche und mit der Maus im Land unterwegs

Weiter geht es mit der weihnachtlichen Sendung "Weihnachtsmann & Co. KG", in der die "Dance Legends" allen ihren Weihnachtswunsch erfüllen. Bei der sportlichen Leichtathletik-Verfilmung von "Petterson und Findus" haben Benni Petterson und Marius Findus ihre Mühe, die Hühner unter Kontrolle zu halten. Zum Schluss gibt es gar Marshmallow-Eier von Anja für alle, ehe es noch gruselig wird bei der Sendung "Dead Silence", Totenstille – eigentlich keine Sendung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Unter der Regie von Hanna können die Turnerinnen gerade noch eine Seuche beheben, indem sie ihr im Dunkeln entgegentreten und sie mit Überschlägen und Bogengängen zurückdrängten. Im Anschluss an die Aufführungen belohnt der Nikolaus die Mitmachenden mit einem kleinen Geschenk.