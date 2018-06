Winterlingen Im Dialog mit Gott

Start ist am Donnerstag, 5. Juli, mit dem Thema "Gnade – Gott macht dir ein Geschenk". Ebenfalls jeweils donnerstags oder freitags ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus finden folgende weitere Themenabende statt (ein späterer Einstieg ist möglich): 27. September: "Glaube – Gott spricht zu dir", 5. Oktober: "Gebet – Du sprichst mit Gott", 25. Oktober: "Gehorsam – Das tust du für Gott", 15. November: "Gemeinschaft – Du gehst nicht allein", 22. November: "Gott – unvergleichlich treu und wahr".

Passend zum Thema der Ökumenischen Begegnungstage ("Baustelle Leben") erklärt Pfarrer Nestele in seinem Brief an die Gemeinde: "Wenn es an die Baustelle Leben geht, brauchen wir den Fachmann dafür. Der Fachmann fürs Leben hat sich in der Bibel geoffenbart. Alles trägt durch sein Wort."