Winterlingen-Harthausen (gau). Normalerweise bauen Hornissen ihre kunstvollen, papierartigen Nester in die Höhlräume von Bäumen oder in ruhige Ecken unter Schuppen- oder Scheunendächer. Am Banweg zwischen Harthausen und Benzingen hat ein Hornissenvolk für diesen Sommer einen Meisenkasten für sich in Beschlag genommen. Derzeit sind diese zu den Wespen zählenden Großinsekten besonders aktiv, und das Volk hat die größte Anzahl an Individuen erreicht, was man am heftigen Flugverkehr am Einflugloch sehen kann. In diesem Jahr mussten die Meisen diese Hausbesetzer akzeptieren. In wenigen Wochen löst sich das Volk auf, und nur die jungen Hornissenköniginnen überleben den Winter. Wenn danach der Kasten gereinigt wird, haben die Meisen oder der Kleiber wieder eine gute Chance auf ihre Wohnung.