Winterlingen Hochkaräter der Alb

Winterlingen. Buchautor Manfred Mai und sein Schwiegersohn, der Musiker Martin Lenz, haben am größten Lesefest Deutschlands für Kinder und Jugendliche in Bonn teilgenommen. Mai und Lenz absolvierten 16 musikalische Lesungen in Schulen, Bibliotheken und als Höhepunkt im übervollen Adenauerhaus. Sie kamen so gut an, dass sie für nächstes Jahr gleich wieder gebucht wurden – vom Kulturamt Bonn zur Gestaltung eines Abends, an dem die beteiligten Autoren und das ganze Team des Lesefests "Käpt’n Book" teilnehmen. Das dürfe jedes Jahr ein "kultureller Hochkaräter" machen, war zu erfahren – in diesem Fall Mai und Lenz.