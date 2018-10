Winterlingen Hecken sind von großer Bedeutung

Schon im zeitigen Frühjahr, noch vor der Belaubung, fallen die weißblühenden Büsche des Schwarzdorn ins Auge. Dieser gehört zu den am frühesten blühenden Gehölzen und ist somit eine erste Adresse für hungrige Falter, Bienen und Hummeln. Ab Mai wird er dann zu einem idealen Nistplatz für Amsel, Rotkehlchen, Grasmücke und den seltenen Neuntöter. Das dichte Schwarzdorngestrüpp mit seinen dornenbewehrten Zweigen bietet einen guten Schutz vor Nesträubern. Der Neuntöter spießt Insekten an den Dornen auf, um sie besser zu verzehren oder als Vorrat zwischenzulagern.

Im Herbst erscheinen die schwarz-blauen Steinfrüchte, die in diesem Jahr besonders üppig gewachsen ein wichtiges Futter für viele verschiedene Vögel bis in den Winter hin­ein sind – die Früchte bleiben ebenso wie die Hagebutten fest am Holz und fallen nicht leicht ab.

Auch viele Menschen haben Geschmack an den herben Früchten gefunden, die zwar essbar sind, aber erst nach dem ersten Frost oder abgekocht wirklich schmackhaft werden. Man kann aus ihnen Saft oder Marmelade machen. Eingelegt in Alkohol, zum Beispiel Gin oder Korn, lassen sie sich nach einer längeren Lagerzeit bei Zimmertemperatur als Likör genießen.