Winterlingen/Hechingen Ehefrau getötet: Prozessbeginn nach Familiendrama

Winterlingen/Hechingen - Nach der Tötung seiner Ehefrau in Winterlingen am Abend des Ostersonntags beginnt der Prozess gegen den 49-jährigen Ehemann am Donnerstag, 27. September, um 9 Uhr, am Landgericht Hechingen. Laut Mitteilung des Gerichts sind etwa 20 Zeugen geladen, Verhandlungstage sind bis November terminiert.